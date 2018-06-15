” الحمية الكيتونية ” لصحة وجمال بشرتك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في الصحة والجمال ، أن الحِمية الكيتونية (Ketogenic Diet) تعد سر صحة وجمال البشرة، حيث إنها تمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت الخبيرة ، أن الحِمية الكيتونية تعتمد على الأغذية الغنية بالبروتينات والدهون المفيدة، مثل الأسماك والخضروات الخضراء والمكسرات والبيض والأفوكادو وزيت الزيتون وبذور الشيا.

وتمتاز هذه الأغذية بأنها غنية بفيتامين A وفيتامين E ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميغا 3، وهي مواد توفر حماية للبشرة وتعمل على تأخير الشيخوخة.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي الابتعاد عن الدهون المشبعة مثل النقانق والحليب الدسم والمخبوزات.

ومن ناحية أخرى، ينبغي خلال الحِمية الكيتونية تنظيف البشرة بانتظام وإجراء تقشير ناعم كل يومين لفتح المسام المسدودة.