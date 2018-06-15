اليوم.. بدء منع العمل تحت أشعة الشمس
بدأ ظهر اليوم الجمعة، تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الـ3 مساءً.
ومن جانبها أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية، بدء تطبيق القرار في مدنها الصناعية اليوم الجمعة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت اليوم الجمعة 1 شوال، أول أيام بدء تطبيق قرار منه العمل تحت أشعة الشمس والذي سيتم تطبيقه على جميع المنشآت حتى 15 سبتمبر؛ للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص.
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