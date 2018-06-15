اليوم.. بدء منع العمل تحت أشعة الشمس

عادل الحربي(صدى):

بدأ ظهر اليوم الجمعة، تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الـ3 مساءً.

ومن جانبها أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية، بدء تطبيق القرار في مدنها الصناعية اليوم الجمعة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت اليوم الجمعة 1 شوال، أول أيام بدء تطبيق قرار منه العمل تحت أشعة الشمس والذي سيتم تطبيقه على جميع المنشآت حتى 15 سبتمبر؛ للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص.