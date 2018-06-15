مريم رجوي: أتمنى أن يحلّ فطر حريّة وخلاص بإسقاط نظام الملالي

طهران(صدى):

قدمت رئيسة منظمة ” مجاهدي خلق ” المعارضة لنظام الملالي في طهران مريم رجوي التهاني للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقالت في بيان صحفي اليوم الجمعة، ” أزفّ أجمل التهاني للمسلمين جميعاً، لاسيما أبناء بلدي، وأتمنى أن يحلّ فطر حريّة وخلاص الشعب الإيراني، بإسقاط نظام الملالي ” .

وصرحت رجوي ” كما وفي هذا اليوم السعيد، أوجّه التحية للمنتفضين في إيران وأسأل الله جلّ قدرته، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة، على إيران وعلى جميع دول المنطقة بحلول فجر السلام والحرية في أقرب وقت ” .