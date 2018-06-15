مدرب أيسلندا: ليست معجزة أن نصل لدور الثمانية

نواف السالم(صدى):

صرح هيمير هالجريمسون، المدير الفني للمنتخب الأيسلندي، اليوم الجمعة، إن فريقه جاهز ” لأكبر مباراة في تاريخ الكرة الأيسلندية ” ، عندما يواجهون المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم مرتين، في المونديال، غدًا السبت.

وأضاف هالجريمسون أن المنتخب الأيسلندي، على تأهب عالي مثلما استعد ليورو 2016، ولديه خبرة أكبر وأظهر مميزاته، بإنهاء مجموعته في التصفيات المؤهلة للمونديال، متفوقا على كرواتيا وأوكرانيا وتركيا.

وأضاف المدرب: ” هدفنا هو عبور دور المجموعات.. إذا فعلنا هذا، سنكون قد تركنا خلفنا فريقين جيدين للغاية، ومن ثم ينبغي علينا ألا نخشى أي فريق بعد ذلك ” ، مؤكدًا: ” ليست معجزة أن نصل لدور الثمانية، فالفريق مستقرا للغاية في آخر أربع سنوات، ونحتل المركز العشرين في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، وتصدرنا مجموعتنا في التصفيات المؤهلة للمونديال ” .