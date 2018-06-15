بالفيديو.. التمياط يطرد مراسل ” بي إن سبورت ” ..ويؤكد: قناة غير محترمة

طلال الغامدي(صدى):

طرد نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد، اليوم الجمعة، مراسل ” بي إن سبورت ” ؛ خلال حديثه لوسائل الإعلام عن هزيمة الأخضر أمام روسيا؛ حيث جاء المراسل لأخذ مقابلة مع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني.

وأكد ” التمياط ” على أنه يحترم شخص المراسل، ولكنه لا يحترم القناة لأنها غير محترمه، وتقحم السياسة في الرياضة، موضحًا أن حديثها أمس وخلط السياسة بالرياضة أمر غير مقبول.

وعن تعليقات القناة عن تصويت المملكة لملف استضافة أمريكا لمونديال 2026، وهجومها على السعودية قال : ” أتساءل من صوّت ضد المغرب في 2006 و 2010 ؟ .. وهل تقارن استضافة المونديال بقضية العرب والمسلمين ” فلسطين ” .

وعن أداء الأخضر أمس ، قال : ” أنا ورئيس الاتحاد نتحمّل مسئولية ماحدث في المباراة ونعتذر للجميع، شعرنا بالمرارة تجاه الخسارة خصوصًا بأننا كنّا مستعدين ولعبنا وديات قوية وقدمنا مستويات جيدة نالت على قبول المتابعين على الرغم من خسارتنا فيه ” .

وتابع : ” نحترم الإعلام، ونحترم النقد، وردة الفعل بعد الخسارة كانت طبيعية، ولا بد من تصحيح الأخطاء خلال الأيام الأربعة وقبل لقاء الأوروغواي، و اللاعبون لا بد أن يظهروا بشخصية أقوى ” .

واستكمل : ” الآن جاء وقت المحاضر النفسي للاعبي المنتخب السعودي، ويجب علينا جميعًا التكاتف للظهور بمستوى مشرّف، الجمهور لايريد الفوز بقدر المستوى داخل الملعب والدليل ردة الفعل الإيجابية بعد خسارتنا من ايطاليا والمانيا ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر سقط أمام روسيا أمس بخماسية في أول لقاء له بالمونديال.