فيديو نادر قبل 32 عاما.. صلاة عيد الفطر بحضور الملك فهد

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المباراك، نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ط عبر ” تويتر ” ، مقطع نادر لصلاة العيد منذ 32 عامًا.

وكان الفيديو النادر يوثق صلاة عيد الفطر في الحرم المكي بحضور الملك فهد عام 1406هـ/1986م، وكان الشيخ محمد السبيل هو إمام المصلين.

وفي سياق أخر استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – اليوم الجمعو، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، عقب صلاة عيد الفطر المبارك؛ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والقائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول متقاعد راحيل شريف، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر.