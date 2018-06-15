رغم الخسارة.. جمهور الأخضر يساند الفراعنة: أنتم فخر العرب

ماجد محمد(صدى):

تمكن منتخب أوروجواي من اقتناص فوز ثمين من المنتخب المصري بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى من مونديال 2018.

وبالرغم من تعرض المنتخب المصري للخسارة في أولى مبارياته إلا أن الأداء المشرف للاعبين تغلب على هذه الخسارة التي اعتبرها البعض مشرفة، لتنهال تعليقات الشكر والتقدير والإشادة على المنتخب المصري ولاعبيه.

وعبر الجمهور السعودي والشخصيات العامة عن فخرهم بأداء المنتخب المصري، موجهين الشكر لكافة اللاعبين على هذا الأداء الرائع، ومؤكدين على تكاتف الجماهير العربية وراء جميع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال ضمن منافسة شريفة دون التفرقة بين الـ4 منتخبات.

وأشاد سفير المملكة في مصر السيفر أسامة أحمد النقلي بأداء المنتخب المصري، مغردًا على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اداء مشرف ومستوى كبير للمنتخب العربي المصري في مباراة ” .

ووجه المغرد منذر آل الشيخ مبارك على حسابه الرسمي على ” تويتر ” الشكر للمنتخب المصري، قائلًا ” #شكر_لمنتخب_مصر رفعت الرأس وبالتأكيد التأهل حليفك إن شاء الله ، أنت فخر العرب تجتمع القلوب جميع العرب خلفك ” .

وأكد سطام بن خالد آل سعود أن المنتخب المصري قدم مستوى مشرف في المباراة، مغردًا ” هارد لك لمنتخبنا المصري… مستوى مشرف فرصة التأهل كبيرة بهذا المستوى كل التوفيق والنجاح ” .

كما أشاد بطل العالم في لعبة ” فيفا ” عبدالعزيز الشهري بأداء مصر، قائلًا ” والله مصر ما تستأهل الخسارة قدمو كورة حلوه وروح قتالية عالية..انا متاكد كل مصري وعربي فخور بهذا الفريق والمستوى اللي يرفع الرأس ” .

وأضاف أحد المشجعين السعوديين ” تغيبون سنوات طويلة عن المونديال ثم تقفون الند للند ضد منتخب مرشح للبطولة ويسجل من كرة ثابتة .. فرحة الاورجواي الهيستيرية بالهدف تعلمنا حقيقة ثقل المنتخب العربي المصري البطل.. فخورين بكم ايا كانت نتيجة المباراة ” .

وكان منتخب الأوروجواي نجح بهدفه الثمين في شباك المنتخب المصري في الدقيقة 89 من عمر المباراة، في رفع رصيده إلى 3 نقاط ليأتي في المركز الثاني من ترتيب المجوعة الأولى بعد روسيا الذي نجح في الحصول على المركز الأول بفوزه على الأخصر بخماسية دون رد أمس.

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