خيمينز: هدف اليوم يزن ذهبًا والمباراة كانت شاقة ضد منتخب مصر

طلال الغامدي(صدى):

كشف خوزيه خيمينز نجم فريق أوروجواي وأتلتيكو مدريد عن صعوبة المباراة مع المنتخب المصري في مواجهة الفريقين اليوم بكأس العالم.

وعبر اللاعب الأوروجوياني خوزيه خيمينز الذي أحرز هدف المباراة الوحيد عن سعادته الانتصار الذي حققه منتخب بلاده اليوم أمام منتخب مصر.

صرح خيمينيز: ” هدف اليوم يزن ذهبًا لقد كانت مباراة مغلقة وجاءت الفرصة وكان جب أن نستغلها، أنا سعيد للغاية بهذا الهدف ” ، مضيفا: ” المباراة كانت صعبة وشاقة ضد منتخب مصر توقعنا ذلك، لقد أغلقوا علينا كل المنافذ في الخلف، وحاولنا أن نلعب على التفاصيل الصغيرة ” .

وقال اللاعب الأوروجوياني في لقاء تليفزيوني : ” نحن سعداء بالانتصار فهو أفضل بداية ضد فريق صعب للغاية، ونجحنا من خلاله في كسر عقدة استمرت 48 عام ” .

جدير بالذكر أن المنتخب المصري في الوقت الحالي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، متفوقة فقط على السعودية، بينما تحتل روسيا المركز الأول، وأوروجواي في المركز الثاني بفارق الأهداف.