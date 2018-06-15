بالفيديو.. ماكلارين تقدم صور تشويقية لموديل غامض جديد

متابعات(صدى):

هذه هي فرصتنا الثانية لإلقاء نظرة سريعة على الموديل الجديد الغامض من ماكلارين ، وهي تبدو كما لو كانت نسخة أكثر إثارة للاهتمام من خلال صور تشويقية جديدة للسيارة التي ربما ستكون موديل 570LT التي ستطرح في يوم 28 يونيو عندما يتم الإعلان عن السيارة على الإنترنت كما سيتمكن الجمهور من رؤية السيارة بشكل عام للمرة الأولى في مهرجان جودوود للسرعة في يوليو.

وأحدث صورة تشويقية للسيارة تكشف عن زوج من مخارج العادم التي تخرج من السطح الخلفي للسيارة، وهناك مجموعة كبيرة من ألياف الكربون التي تظهر في هيكل السيارة في الجزء المحيط بمخارج العادم. والصور حتى الآن تشير إلى أن السيارة تستخدم نسخة Sport Series في صورتها القياسية كسيارة أساسية لتطوير هذا الموديل الغامض ، كما وعدت الشركة أن الموديل الجديد سيأتي بزيادة في القوة وتقليل الوزن للحد الأدنى، مع زيادة الديناميكا الهوائية ، وتعزيز مشاركة السائقو بالإضافة إلى ذلك ، قالت ماكلارين أنها تخطط فقط لبناء عدد محدود من هذه السيارة.

وكانت الصور التشويقية السابقة للسيارة كانت قد عرضت لمحة عن السيارة لأول مرة وأظهرت الصورة الثانية مشتت خلفي كبير ومزيد من ألياف المربون كما أظهرت أن مخارج العادم لم تعد في مكانها الطبيعي في مؤخرة السيارة. وتشير الشائعات إلى أن ماكلارين تقوم بتعديل المحرك V8 الحالي سعة 3.8 لتر لإنتاج أكثر من 600 حصان كما أن قسم MSO بالشركة سيوفر مكونات للسيارة مثل العجلات الأخف ومخارج العادم من التيتانيوم.