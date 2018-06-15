لينكر يشيد بأداء الشناوي ويسخر من سواريز

ماجد محمد(صدى):

علق جاري لينكر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، ساخرًا على أداء المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز أمام مصر، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وكتب لينكر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، : ” مو كان أفضل من لويس سواريز في هذه المباراة ” .

وأضاع لويس سواريز مهاجم برشلونة عدة فرص للتسجيل، كان آخرها فرصة لا تضيع، بعدما انفرد بمحمد الشناوي لكن حارس المنتخب نجح في إمساك الكرة.

وتابع لينكر بعد الفرصة الضائعة لسواريز في الدقيقة 70: ” تلقيت الآن إشعارًا يفيد بأن الشناوي بدأ في متابعة حسابي على تويتر، إنه يلعب حاليًا مع مصر ” .

وأضاف صاحب الـ57 عامًا: ” الحارس يتمتع بمهارة عالية، ينشر تغريدات بالقفازات التي يرتديها، وفي نفس الوقت يتصدى للأهداف ” .

ويذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، قد غاب عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام أوروجواي، إذ فضل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر عدم الدفع باللاعب خوفًا من تفاقم إصابته.