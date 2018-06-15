محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي

طلال الغامدي(صدى):

حصل حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي، على جائزة أفضل لاعب في المواجهة التي جمعت منتخبي مصر وأوروجواي اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى لمونديال 2018.

وبالرغم من خسارة المنتخب المصري بهدف دون رد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” فوز الشناوي بأفضل لاعب في المباراة، وذلك بعد تصديه لأكثر من كرة خطرة أثناء المباراة.

ونجح منتخب الأوروجواي بهدفه الثمين في شباك المنتخب المصري في الدقيقة 89 من عمر المباراة، في رفع رصيده إلى 3 نقاط ليأتي في المركز الثاني من ترتيب المجوعة الأولى بعد روسيا الذي نجح في الحصول على المركز الأول بفوزه على الأخصر بخماسية دون رد أمس.