عمرو أديب للمنتخب المصري: ” انتوا اللي قهرتوا أوروجواي وسواريز و عملتوا تاريخ النهارده “

ماجد محمد(صدى):

أشاد الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” بأداء المنتخب المصري بعد مباراة أوروجواي قائلا : ” اوعى اسمع حد بينتقد المنتخب، اوعى حد يهاجمهم الرجاله عملوا اللي عليهم، واكتر محدش قصر وكانوا على المستوى خسروا بشرف ورفع راس الكره المصريه واجبروا اوروجواي على احترامهم تحيا مصر ” .

وأضاف : ” انتوا اللي كسبتوا الماتش انتوا اللي قهرتوا أوروجواي وسواريز انتو عملتوا تاريخ النهارده احنا فخورين بيكم واحنا ما كناش اصلا بنحلم بالماتش ده واللهى ابطال الف مبروك وبطل يا شناوي وعبقري يا فتحى وشكرا يا حجازي ومستنييك يا صلاح توصلنا ” .