بالصور.. رجل يطهي قدمه المبتورة في حفل عشاء لأصحابه

واشنطن(صدى):

أثار رجل أمريكي ضجة واسعة عبر مواقع التزاصل الاجتماعي ، عقب ادعاءه أنه قام بطهي قدمه المبتورة لأصدقائه في حفل عشاء.

وشارك الرجل صورا مرعبة لقدمه المبتورة والأجزاء التي قام باستخدامها لطهي ” التاكو ” كدليل على صحة كلامه، وادعى أنه بتر قدمه اليمنى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في عام 2016.

وزعم أنه تناول سندويشات التاكو المملوءة باللحم البشري والبصل والفلفل مع 10 من الأصدقاء.

ورغم أن ادعاءات الرجل لا تزال غير مؤكدة فإن القوانين الدينية الأمريكية تنص على أنه يمكن للمرضى الاحتفاظ بملكية الأعضاء المبتورة من أجل جنازتهم.