بالصور.. انتهاء الشوط الأول بين مصر والأوروجواي بالتعادل السلبي
انتهى الشوط الأول من عمر لقاء المنتخب المصري ونظيره الأوروجوياني في مواجهات المجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا؛ حيث شهدت المباراة بداية حماسية من الفريقين، مع الحذر الشديد خوفًا من تسجيل أحدهما هدفًا مبكرًا.
ونجح ” كافاني ” في الدقيقة 8 في تهديد مرمى محمد الشناوي بتسديدة أرضية مفاجئة لكن الحارس الدولي ينجح فى التصدى لها، وفي الدقيقة 12 يرد لاعب الفراعنة تريزيجيه من تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليتسملها ويسدد فى اتجاه مرمى أوروجواى لكن الحارس يتصدى لها.
وظهر منتخب أوروجواي خطيرًا في الهجوم حيث هدد مرمى الحارس المصري، قبل أن يضيع سواريز هدفًا محققًا فى الدقيقة 22 من ركلة ركنية وصلت إليه أمام المرمى ليسددها بجوار القائم الأيمن للشناوي؛ وجاء ذلك رغم استحواذ المنتخب المصري.
كفو ورا كفو[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 3 ساعات
هذولا لاعبين شرفوا بلدهم .. تعالوا عطوا درس للي عندنا اللي اندفعت عليهم ميزانيات دول ويتدلعون فالملعب كنهم داخلين يحلقون .. حسبي الله ونعم الوكيل
المر[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 3 ساعات
فازت اورجواي 1 -صفر يعني الخساره بواحد هي خساره لكن اهون شوي
صقر[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 3 ساعات
الأورغواي1
مصر0
الشناوي ينقذ مصر من سيناريو السعودية
أخصائي ومثقف📚[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 2 ساعتين
إتضحت معالم المجموعة
أوروغواي وروسيا للدور الثاني
alfahd42[ عدد التعليقات: 17549 ] نشر منذ 55 دقيقة
بالتوفيق للمنتخبين العربيين