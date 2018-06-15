بالصور.. انتهاء الشوط الأول بين مصر والأوروجواي بالتعادل السلبي

نواف السالم(صدى):

انتهى الشوط الأول من عمر لقاء المنتخب المصري ونظيره الأوروجوياني في مواجهات المجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا؛ حيث شهدت المباراة بداية حماسية من الفريقين، مع الحذر الشديد خوفًا من تسجيل أحدهما هدفًا مبكرًا.

ونجح ” كافاني ” في الدقيقة 8 في تهديد مرمى محمد الشناوي بتسديدة أرضية مفاجئة لكن الحارس الدولي ينجح فى التصدى لها، وفي الدقيقة 12 يرد لاعب الفراعنة تريزيجيه من تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليتسملها ويسدد فى اتجاه مرمى أوروجواى لكن الحارس يتصدى لها.

وظهر منتخب أوروجواي خطيرًا في الهجوم حيث هدد مرمى الحارس المصري، قبل أن يضيع سواريز هدفًا محققًا فى الدقيقة 22 من ركلة ركنية وصلت إليه أمام المرمى ليسددها بجوار القائم الأيمن للشناوي؛ وجاء ذلك رغم استحواذ المنتخب المصري.