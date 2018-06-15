تعرف على التشكيل النهائي لمنتخبي مصر والأوروجواي

ماجد محمد(صدى):

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، عن تشكيل الفراعنة في افتتاحية مبارياته بالمجموعة الاولى لمونديال روسيا أمام أوروجواي، اليوم الجمعة، كما أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن تشكيل الفريق، أمام الفراعنة.

وسيبقى نجم المنتخب المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، فيما سيعوض غيابه عمرو وردة غيابه في مركز الجناح الأيمن، كما تم الاستقرار على أن يبدأ محمد الشناوي أساسيًا في مركز حراسة المرمى، والإبقاء على عصام الحضري بديلاً.

وسيدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي، وعلي جبر، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالشافي

الوسط: محمد النني، وطارق حامد

وسط الهجوم: عمرو وردة، وعبدالله السعيد، ومحمود تريزيجية

الهجوم: مروان محسن

وعلى جانب آخر، اعتمد مدرب الأوروغواي ” تاباريز ” على الثنائي الأبرز في صفوف أوروجواي، لويس سواريز وادينسون كافاني؛ كما أنه من المقرر أن يبدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: جوليرمو فاريلا، دييجو جودين، خوسيه ماريا خيمينيز، كاسيراس.

خط الوسط: نانديز، بينتانكيور، فيسينو، دي اراسكاتا.

خط الهجوم: لويس سواريز، كافاني.