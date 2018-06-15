المنتخب المصري يصل ملعب ” إيكاترينبرج ” استعدادا لمواجهة أوروجواي

نواف السالم(صدى):

شهد ” استاد ” إيكاترينبرج أرينا ” منذ قليل، وصول المنتخب المصري لكرة القدم؛ وذلك استعدادًا لخوض مباراة أوروجواي في الجولة الأولى للمجوعة الأولى لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا حاليًا.

وعن التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب المصري المباراة، جاء على النحو التالي:

– في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

– في خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.

– في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبدالله السعيد، محمود حسن، عمرو وردة.

– في الهجوم: مروان محسن.