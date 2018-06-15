” كوبر ” قبل مباراة مصر وأوروجواي: متفائل بتحقيق نتيجة جيدة

طلال الغامدي(صدى):

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن كل شئ إيجابي وأن المباراة مهمة للغاية، حيث أبدى تفاؤله بتحقيق نتيجة جيدة أمام أوروجواي.

وأضاف: ” متفائل قبل بداية المباراة ومتشوق لبدايتها ” .

أما فيما يتعلق بمشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي، قال ” كوبر ” : ” مشاركته أمام أوروجواي حددها طبيب الفريق، الذي أكد عدم المجازفة بالدفع به أساسيًا ” .