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” كوبر ” قبل مباراة مصر وأوروجواي: متفائل بتحقيق نتيجة جيدة

” كوبر ” قبل مباراة مصر وأوروجواي: متفائل بتحقيق نتيجة جيدة
طلال الغامدي(صدى):

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن كل شئ إيجابي وأن المباراة مهمة للغاية، حيث أبدى تفاؤله بتحقيق نتيجة جيدة أمام أوروجواي.

وأضاف: ” متفائل قبل بداية المباراة ومتشوق لبدايتها ” .

أما فيما يتعلق بمشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي، قال ” كوبر ” : ” مشاركته أمام أوروجواي حددها طبيب الفريق، الذي أكد عدم المجازفة بالدفع به أساسيًا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين

” كوبر ” قبل مباراة مصر وأوروجواي: متفائل بتحقيق نتيجة جيدة كلما اتذكرك يا كوبر اتذكر رامز الذي رفع ضغط النجوم بمقالبه وخاصة مع النمر السيبيري والدب القطبي الذي ارعب الكل

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