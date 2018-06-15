أستون مارتن رابيد AMR تأتي بقوة 580 حصان وجسم من ألياف الكربون

متابعات(صدى):

أتاحت أستون مارتن الفرصة لقسمها المتخصص في السباقات AMR لتطوير نسخة خاصة محدودة الانتاج من سيارتها السيدان رابيد , وتخيلت الشركة السيارة في صورة سيارة بأربعة أبواب مميزة للسرعات العالية في الرحلات الطويلة مع توفيرها الراحة وقررت الشركة تصنيع 210 نسخة فقط بأسعار تبدأ من 240 الف دولار في الولايات المتحدة كما ستبدأ عمليات التسليم للسيارات في الربع الرابع من عام 2018.

وتستمر رابيد AMR في استخدام محرك الشركة V12, والذي ينتج في الوقت الحالي قوة 580 حصان وعزم دوران 630 نيوتن متر مقابل 552 حصان وعزم دوران 630 نيوتن متر في نسخة رابيد S. والمحرك تم تطويره لتوليد مزيد من القوة من خلال بعض التغييرات الداخلية فيه وهو ما يجعل السيارة السيدان تتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.2 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 330 كم في الساعة.

وللتعامل مع القوة الاضافية تم استخدام ممتصات صدمات متكيفة بثلاث اعدادت وتقليل ارتفاع السيارة 10 مم مع مكابح سيراميك كربون قياسية كما تم تطوير نظام تبريد المكابح بالاعتماد على موديل فانكويش S. والسيارة تأتي بوحي موديل رابيد AMR التجريبي وستتميز نسخة الانتاج من السيارة بمكونات من ألياف الكربون تشمل مشتت أمامي وعتبات جانبية واسبويلر أمامي ومشتت خلفي وغطاء محرك كربوني بفتحات تهوية كبيرة قريبة من الزجاج الأمامي مع وحدات نهارية ليد دائرية في الجزء السفلي من مقدمة السيارة.

كما تأتي كذلك بمخارج عادم رباعية في الخلف ووعدت الشركة بتطوير صوت محرك السيارة مع اضافة عجلات 21 بوصة واطارات ميشلان سوبر سبورت. وفي الداخل سيتوفر للسيارة كونسول وسطي من ألياف الكربون وفرش ألكانتارا للمقاعد مع الاختيار بين لمسات لونية ليمونية AMR وفضية جالينا.