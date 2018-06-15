مدرب ريال مدريد الجديد يعرقل انضمام نيمار للميرنغي

طلال الغامدي(صدى):

يرغب جولين لوبيتيغي، المدرب الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، في الاعتماد بشكل كبير على النجم الشاب ماركوس أسينسيو، ما قد يعصف بصفقة نيمار المنتظرة مع ” الميرنغي ” .

وأوضحت تقارير صحافية إسبانية أن لوبيتيغي، يعتزم منح نجم ” الميرنغي ” الشاب ماركوس أسينسيو فرصة لعب دقائق أكبر، لافتة إلى أن المدرب الإسباني من المعجبين أشد المعجبين بموهبة صاحب القدم اليُسرى الساحرة.

وأشارت إلى أنه يرى أن انتقال نجم باريس سان جيرمان نيمار إلى ريال مدريد، سيحول دون تطور أسينسيو فوق المستطيل الأخضر، خاصة وأن النجم الإسباني الشاب يحتاج إلى اللعب بشكل مستمر، من أجل التعود على نسق المباريات المرتفع واكتساب ثقة كبيرة في النفس.

فيما أكدت تقارير صحفية سابقة أن أسينسيو سيغادر ” الميرنغي ” في حال تعاقد ريال مدريد مع النجم البرازيلي، الذي يبدو قريبًا أكثر من أي وقت مضى من حمل قميص ” الملكي ” في الموسم المقبل؛ حيث يعد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من أشد المعجبين بالنجم البرازيلي.