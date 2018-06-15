تصادم مروع يسفر عن إصابة 6 أشخاص بـ ” حسينية جازان “

تركي السالم(صدى):

شهد مدخل قرية ” الحسينية ” اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارتين على طريق هروب؛ حيث أسفر هذا الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم حالات حرجة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان الأستاذ بيشي الصرخي، أنه فور تلقي البلاغ، تم توجيه 4 فرق إسعافية، حيث وُجد في الموقع 6 حالات جميعها اصابات حرجة منها 3 إصابات لديها توقف قلب وتنفس، وقدمت الفرق لهم الانعاش القلبي والرئوي حتى وصولهم المستشفى.

وأضاف: ” جميع المصابين نقلوا عن طريق فرق الهلال الأحمر الى مستشفى صبيا العام بعد أن قدمت لهم الخدمة الإسعافية