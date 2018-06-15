تعرف على التشكيلة المتوقعة لمباراة إسبانيا والبرتغال

طلال الغامدي(صدى):

يشهد اليوم الجمعة مواجهة نارية بين المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي، ضمن لقاءات كأس العالم المقام في روسيا؛ فيما تقابل المنتخبان في 35 مباراة، انتصرت إسبانيا في 16 منها، فيما خسرت 6 لقاءات فقط.

ونستعرض لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين والتي تأتي على النحو التالي:

منتخب إسبانيا: ديفيد دي خيا، جوردي ألبا، سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو، سيرجيو بوسكيتس، تياغو ألكانتارا، أندريس إنييستا، إيسكو، ديفيد سيلفا، دييغو كوستا.

أما التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال، هي: روي باتريسيو، رافائيل غويريرو، جوزيه فونتي، بيبي، سيدريك، جواو ماريو، جواو موتينيو، ويليام كارفايو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، غونزالو غوديس.