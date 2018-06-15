تعرف على التشكيلة المتوقعة لمباراة إسبانيا والبرتغال
يشهد اليوم الجمعة مواجهة نارية بين المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي، ضمن لقاءات كأس العالم المقام في روسيا؛ فيما تقابل المنتخبان في 35 مباراة، انتصرت إسبانيا في 16 منها، فيما خسرت 6 لقاءات فقط.
ونستعرض لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين والتي تأتي على النحو التالي:
منتخب إسبانيا: ديفيد دي خيا، جوردي ألبا، سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو، سيرجيو بوسكيتس، تياغو ألكانتارا، أندريس إنييستا، إيسكو، ديفيد سيلفا، دييغو كوستا.
أما التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال، هي: روي باتريسيو، رافائيل غويريرو، جوزيه فونتي، بيبي، سيدريك، جواو ماريو، جواو موتينيو، ويليام كارفايو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، غونزالو غوديس.
عاشق كريستيانو رونالدو[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات
اتوقع سوف تكون دربكة في طريقة لعب المنتخب الاسباني خاصة بعد اقالة المدرب واستبدله بمدرب اخر قبل لقاء البرتغال الخصم العنيد وخاصة بوجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو وهو الخبير بطريقة لعب المنتخب الاسباني اتوقعها لصالح كريستيانو رونالدو ورفاقه