أفعى ضخمة تبتلع امرأة بطريقة وحشية

جاكرتا(صدى):

التهمت أفعى ضخمة امرأة تبلغ من العمر أربعة وخمسين عاما في جزيرة سولايسي بإندونيسيا ،

وأكدت الشرطة الأندونيسية ، أنه تم العثور اليوم الجمعة على الأفعى أثناء البحث عن المرأة التي فٌقدت منذ أمس الخميس.

وقاد العثور على متعلقات الضحية إلى الاعتقاد بأن تلك الأفعى قد ابتلعتها، فجلبها الأهالي إلى القرية وشقوا بطنها ليجدوا جثة المرأة المفقودة مكتملة داخلها.

يٌشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها هذه الجزيرة واقعة كهذه، ففي مارس من العام الماضي التهمت أفعى أخرى رجلا داخل مزرعة نخيل بقرية أخرى غرب الجزيرة.