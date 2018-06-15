مدرب روسيا قلق من المنتخب المصري

طلال الغامدي(صدى):

أعرب ستانيسلاف تشيريتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، عن قلقه من المنتخب المصري الذي يقع معه في نفس المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والأوروجواي، قائلًا: ” سنراقب منتخب مصر في مباراته غدا كما سنراقب منتخب أوروجواي. ”

وتابع مدرب روسيا: ” لا نعلم ما إذا كان محمد صلاح سيخوض مباراتنا أمام منتخب مصر، ولكن، وبغض النظر عن ذلك، نحترم المنتخب المصري ونخشاه، ونشعر بالقلق منه. ” ؛ بينما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل به وهنأه على الفوز الكبير بخمسة أهداف نظيفه، على الأخضر، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018.

وأوضح ” ستانيسلاف ” قائلًا: ” طلب مني بوتين حث اللاعبين على مواصلة الأداء على نفس المنوال في المباريات المقبلة، وتحقيق مزيد من الانتصارات ” ، متابعًا: ” أحاول أن أؤدي واجبي ولا أبالي بالانتقادات. وأحث اللاعبين دائما على بذل مزيد من الجهد والعطاء. ”

وأضاف: ” لا نريد أن نقع في فخ الغرور. فزنا بخمسة أهداف نظيفة ولكن كان من الممكن أن نتعادل. نحن في بطولة. وعلينا إحراز أكبر قدر من النقاط ” ، متابعًا: ” سأمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم للاحتفال بالنتيجة، وغدا سيبدأ التركيز على المباراة المقبلة ” .