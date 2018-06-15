سحب السفير الأردني من إيران

عمّان(صدى):

كشف مصدر أردني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، عن نقل بلاده سفيرها عبدالله سليمان أبورمان، من إيران إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان بناء على قرار صدر من مجلس الوزراء الأردني؛ لافتًا إلى إنه: ” ليس هناك نية لتسمية سفير أردني آخر في طهران في الوقت الحالي ” .

وأكد أن ذلك لتجديد: ” موقف الأردن الثابت من السياسات الإيرانية المتضمنة تدخلات في شؤون دول المنطقة ” ، مشددًا على حرص الأردن على أمن دول المنطقة وبخاصة السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قائًلا: ” أمن السعودية من أمننا ونحرص على عمقنا العربي والخليجي ” .