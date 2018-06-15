مرسيدس تقدم شاحنات مخصصة لكأس العالم في روسيا

موسكو(صدى):

قدمت مرسيدس خلال مباراة روسيا والسعودية الافتتاحية في منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا أمس ، شاحنات مخصصة لكأس العالم تم تجهيزها في شتوتجارت .

وتعتبر ألمانيا بطلة النسخة الماضية لكأس العالم وتعتبر مرسيدس الراعية الرسمية للمنتخب الألماني منذ رحلته للبرازيل في بطولة 2014 التي فاز فيها المنتخب الألماني باللقب.

وفي حال فوز ألمانيا بالبطولة التي ستنطلق في روسيا فسيكون هذا لقبها الخامس وستعادل ألقاب البرازيل , وبالنسبة لمرسيدس الرحلة لروسيا بدأت في مارس عندما أعلنت عن حملة رسمية للمنتخب الألماني وموديل C-Class الجديد الذي يعتبر السيارة الرسمية للفريق.

وفي متحف مرسيدس في شتوتجارت ، فالشركة تقيم ستاد خاص بها حيث يمكن للزوار مشاهدة مباريات كأس العالم بصورة مجانية على شاشة بطول 24 متر. وحتى بدء المنافسات قدمت مرسيدس شاحنات مخصصة لكأس العالم ولم تحدد ما الهدف من كونها شاحنات لكأس العالم ، ولكنها تعتمد على موديلات Actros مع تزويد الشاحنات بحلات خارجية خاصة ومميزة.

وستعرض الشاحنات في أماكن مختلفة من أوروبا تشمل الجائزة الكبري للشاحنات في النوربورجرينج كما ستستخدم الشاحنات في حملات تجارية مع شركة تأجير المركبات التابعة لمرسيدس CharterWay.