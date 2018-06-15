الأورجواي تقتنص هدف ثمين من الفراعنة

ماجد الأشرم(صدى):

نجح منتخب الأوروجواي في اقتناص هدف ثمين من المنتخب المصري في الدقيقة 89 من عمر المباراة بتسديدة رأسية من خيمينيز؛ وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى من كأس العالم المقام في روسيا.

وتعرض لاعب خط الوسط للمنتخب المصري، طارق حامد، للإصابة فى الشوط الثاني؛ ما أدى إلى الدفع بسام مرسي، ثم دفع المدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر بكهربا بدلًا من مروان محسن فى ثاني التغييرات ثم جاء آخر تغيير بنزول رمضان صبحي بدلًا من عمرو وردة.

وحاول الفراعنة تحقيق الفوز على الأوروجواي أو الحفاظ على شباك الشناوي نظيفة، ولكن تمكن السيليستي من خطف المباراة في الدقيقة 89 من عمرها وإحباط أمل المنتخب المصري، لتنتهي المباراة لصالح الأوروجواي بهدف نظيف.