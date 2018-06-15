محمد صلاح على دكة بدلاء الفراعنة أمام أوروغواي

طلال الغامدي(صدى):

أكد الجهاز الفني لمنتخب مصر على تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء بصفة نهائية أمام أوروغواي فى اللقاء المقرر له بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر أن محمد صلاح لن يبدأ لقاء أوروغواي إلى جانب أن الدفع به فى اللقاء سيكون صعبًا للغاية، ويتم تجهيزه من الآن لمباراة روسيا المقرر لها 19 يونيو.

ويذكر، أنه تتصدر روسيا المجموعة الأولى مبكرا بعد فوزها على الأخضر بخماسية نظيفة في افتتاح كأس العالم أمس الخميس.