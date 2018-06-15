” العضاض ” يتمسك بالانتصار على الفراعنة

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب المصري نظيره الأوروغوياني، اليوم الجمعة، على ملعب ” إكاتيريتبيرغ أرينا ” ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا؛ حيث تترقب الجماهير مواجهة حامية بين نجم الأوروغواي لويس سواريز ونجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وأوضح ” سواريز ” الملقب بالعضاض قائلًا: ” أريد أن أترك ذكريات جميلة هذه المرة. لقد مرت أربع سنوات، وأود وضع الأمور في نصابها الصحيح. ” ، متابعًا: ” عليّ اللعب بشكل جيد، وينبغي علينا اللعب كفريق واحد. لا أريد وضع أي قيود على ما يمكننا تحقيقه، لأنني أعتقد أن لدينا فريق جيد من اللاعبين. ”

وأضاف ” سواريز ” : ” يجب أن نركز على الانتصار في مرحلة المجموعات والصعود إلى الأدوار اللاحقة، عندها يمكن أن نبدأ حقا في تحقيق الحلم. ” ؛ فيما قال عن محمد صلاح: ” لا يوجد في الحقيقة أي شيء يمكن أن نقوله عنه (صلاح) إنه أحد اللاعبين البارزين في البطولة، وهو لاعب خطير. ”

وتابع: ” ما حققه مع ليفربول في الموسم الماضي كان مذهلا، وسوف يأخذ هذه الثقة إلى كأس العالم، لذلك فإن السيطرة عليه ستكون مهمة ليست سهلة. ”