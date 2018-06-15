” القحطاني ” يوضح سبب إصرار ولي العهد على حضور مباراة الأخضر وروسيا

نايف السالم(صدى):

أوضح المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن سبب إصرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الروسي أمس الخميس، ثم عودته الفورية رغم المشقة.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” من حزنوا لحضور الأمير محمد بن سلمان المباراة ليلة العيد وعودته الفورية رغم المشقة. سموه أصر. قالوا له عن المستوى واحتمالية الخسارة العالية فرد: أنا مع منتخبنا غالبًا أو مغلوبًا ” .

وأشار ” القحطاني ” إلى أن: ” من حسنات حضور ولي العهد هذا الاستقبال الكبير والتكريم لوطننا بكونه ضيف الشرف للافتتاح رغم منافاة ذلك للبرتوكول ” .

ويذكر، إنه حضر ولي العهد مباراة الافتتاح لكأس العالم المقامة بين الأخضر وروسيا رفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.