” الأرصاد ” تحذر من رياح نشطة وسحب رعدية على 3 مناطق

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، أهالي منطقتي نجران والحدود الشمالية، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وستبدأ الحالة اليوم الموافق الجمعة من الساعة 10.00 وحتى الساعة 21.00 من نقس اليوم.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا لأهالي منطقتي جازان ” فيفا ” والأجزاء المجاورة لها، من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة اليوم الموافق الجمعة من الساعة 12.00 وحتى الساعة 21.00 من نفس اليوم.