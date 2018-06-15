حساب المواطن: 4 حالات فقط يسمح للسيدة فيهم التسجيل

عادل الحربي(صدى):

ورد سؤال من سيدة إلى برنامج حساب المواطن، توضح رغبتها في الانفصال عن زوجها للحصول على الدعم، كما تريد للأبناء الانفصال عن الأب.

وقال حساب خدمة العملاء للبرنامج عبر موقع ” تويتر ” ، إن الحالات التي يتم السماح للزوجة بالتسجيل فيها هي: المهجورة، زوجة السجين، زوجة فاقد الأهلية، السعودية المتزوجة من غير سعودي.

وفيما يخص الأبناء، أضاف أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 عامًا فلابد من إثبات الاستقلالية ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء باسمه “، موضحًا أن إذا كان العمر فوق 24 سنة فبإمكانه التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب منه رفع مستندات.