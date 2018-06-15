خادم الحرمين: ” كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الصيام “

نايف السالم(صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، كافة المسلمين في العالم، بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا أن يديم الله على المملكة وبلاد المسلمين والعالم الخير والاستقرار.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، ونشكر المولى أن أنعم علينا بهذا العيد السعيد، باعثًا للسلام والأمل، ودعواتنا أن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين والعالم الخير والاستقرار ” .

يشار إلى أن ” حفظه الله ” ، قد أدى صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، مع جموع المصلين، كما وجه كلمة إلى مسلمي العالم بمناسبة حلول عيد الفطر.

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