اتحاد الكرة يوضح حقيقة تصريحات عادل عزت بشأن معاقبة بعض اللاعبين

محمد السعران(صدى):

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا توضيحيًا لما جاء على لسان رئيس مجلس الإدارة عادل عزت، في تصريحات لقناة ” العربية “، معربًا عن استنكاره لما قامت به القناة من اجتزاء التصريح وعرضه بطريقة أسهمت في تضليل الرأي العام.

وأوضح الاتحاد في بيانه، صباح اليوم، أن القناة قامت بإظهار موقف رئيس الاتحاد بصورة مغايرة عما جاء في تصريحه المجتزأ، وبدا وكأنه يحمل بعض اللاعبين مسؤولية الخسارة من منتخب روسيا على حساب البعض الآخر.

وأشار البيان، إلى أن عادل عزت لم يستثن أيًا من اللاعيبة في تحمل المسؤولية، بينما ساق العديد من الأمثلة على تواضع المستوى العام لكل اللاعبين، مضيفًا أنه تم اختزالها واجتزائها من قبل القناة على عدد من اللاعبين ووضع عنوان يشير إلى ذلك.

وثمَّن الاتحاد، الحس القيادي والشجاعة النادرة اللذين ظهرا في موقف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث حمَّل نفسه مسؤولية الخسارة، وهو الذي قدم الدعم المادي والإسناد المعنوي للاتحاد، ما يجعله في منأى عن المسؤولية.

واعترف الاتحاد بمسؤوليته عن نتيجة المباراة، وهو ما عبر عنه في البرنامج بوضوح، مشيرًا إلى مشاطرة اللاعبين في المسؤولية عن النتيجة القاسية، حيث لم يظهروا بالمستوى المأمول.

كما ثمَّن الاتحاد الدعم السخي من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” ، مشددًا أن الجميع سيعمل خلال الأيام المقبلة على معالجة الأخطا التي حدثت في المباراة الماضية للظهور بمستوى مشرف.

ووفقًا لقناة العربية، فقد أشارت القناة إلى أن عادل عزت صرَّح بأن الاتحاد سيحاسب عبدالله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي بسبب سوء مستوياتهم أمام روسيا.