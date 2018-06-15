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بالفيديو و الصور.. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

بالفيديو و الصور.. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، صلاة عيد الفطر المباركة، مع جموع المصلين في المسجد الحرام.
ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر فيه خادم الحرمين ” حفظه الله ” وهو يبدأ في الصلاة، كما نشرت مقطعًا آخر لتكبيرات العيد من المسجد الحرام، تجاوز مدته الـ4 دقائق.


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