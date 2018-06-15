بالفيديو و الصور.. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، صلاة عيد الفطر المباركة، مع جموع المصلين في المسجد الحرام.
ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر فيه خادم الحرمين ” حفظه الله ” وهو يبدأ في الصلاة، كما نشرت مقطعًا آخر لتكبيرات العيد من المسجد الحرام، تجاوز مدته الـ4 دقائق.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صلاة #عيد_الفطر مع جموع المصلين بـ #المسجد_الحرام. #الإخبارية #عيد_الفطر pic.twitter.com/1QFJd28WnG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2018
فيديو | تكبيرات العيد من #الحرم_المكي. #الإخبارية #عيد_الفطر pic.twitter.com/QXSI4AcKJh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2018
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