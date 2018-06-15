بالفيديو و الصور.. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، صلاة عيد الفطر المباركة، مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يظهر فيه خادم الحرمين ” حفظه الله ” وهو يبدأ في الصلاة، كما نشرت مقطعًا آخر لتكبيرات العيد من المسجد الحرام، تجاوز مدته الـ4 دقائق.