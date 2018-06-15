العيد عيدين باليمن.. أنباء عن سيطرة المقاومة اليمنية المشتركة على مطار الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أفاد نشطاء يمنيون، بأن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، تمكنت فجر اليوم الجمعة، من السيطرة كليًا على مطار مدينة الحديدة اليمنية، إحراز تقدم كبير في الحديدة.

وأكد النشطاء، أن قوات التحالف العربي والجيش اليمني دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الهروب من ميدان المعركة بعد تكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح، وذلك بعد مقتل العشرات منهم.

من جانبه، ردّ ضاحي خلفان تميم على هذه المعلومة مؤكدًا إياها قائلًا : ” جتني البشارة عقب صلاة الفجر ” وذلك في تغريدة له بموقع ” تويتر ” .