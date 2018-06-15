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بالفيديو.. طفل ينجح في التكهن مسبقا بنتيجة منتخبنا وروسيا

بالفيديو.. طفل ينجح في التكهن مسبقا بنتيجة منتخبنا وروسيا
حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من الأطفال يتوقعون ماستنتهي عليه نتيجة مباراة منتخبنا مع المنتخب الروسي .

وقد بدت نتيجة التفاؤل على الكثير منهم ، حيث توقعوا وبكل ثقة أن الظفر سيكون لمنتخبنا السعودي ، بينما كان من بينهم طفل توقعها أن تنتهي بتغلب روسيا بخماسية نظيفة ، معزيا ذلك إلا أنه لا يوجد به العناصر التي تدعوا إلى التفاؤل .

وبالفعل فقد انتهت كما توقعها ذلك الطفل ، وقد خيم الأسى على الكثير من المشجعين والمتابعين الذين لم يتوقعوا أن تنتهي بهذه الهزيمة الشنعاء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 55 دقيقة

صح عليك يابطل , والله يبيلهم سنع على قولتك ,,

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