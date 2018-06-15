الشيخ المطلق: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا سنة راتبة

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا سنة راتبة، بينما إذا أقيمت في المسجد الجامع شرعت تحية المسجد.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا سنة راتبة، لكن إن أقيمت صلاة العيد في المسجد الجامع شرعت تحية المسجد ؛ لحديث النبي : ” إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ” متفق عليه ” .

يذكر أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول عيد الفطر.

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