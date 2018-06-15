” أردوغان ” ضمن قائمة بريطانية لـ ” المستبدين ” في الأرض

أنقره(صدى):

أوردت مجلة ” ذي إيكونوميست ” البريطانية، عددًا من حكام بلدان العالم ضمن قائمة الحكام المستبدين، وذلك في عددها الأسبوعي.

وجاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن الحكام المستبدين الذين وضعت صورهم على غلافها، وجعلت العنوان الرئيسي للعدد ” كيف يدمر المستبدون الديمقراطية ” .

يشار إلى أن الرئيس التركي يستعد إلى خوض انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو الجاري.

وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت بأن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 160 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ، وعزلت عددًا مماثلاً من العاملين بالحكومة والقطاع العام، كما أغلقت عشرات من وسائل الإعلام واعتقلت العديد من الصحفيين والناشطين.