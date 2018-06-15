النيابة العامة : الاعتداء على رجل الأمن جريمة كبيرة

نايف السالم(صدى):

أعلنت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت النيابة أن هذا الاعتداء الموجب للتوقيف يشمل الإضرار بمركبة رجل الأمن الرسمية، أو الإضرار بما يستخدمه من تجهيزات.

يُذكر أن تصريحات النيابة تزامنت مع فيديو ظهر منذ قليل عن قيام عدد من الرجال المجهولين بالاعتداء على رجال الأمن بأحد شوارع المدينة، ونجحت الجهات الأمنية في وقت سابق اليوم من القبض عليهم.

ووثق الفيديو لحظة القبض على الرجال الذين قاموا بالاعتداء على رجال الأمن بالمدينة المنورة، وهم منبطحين على وجوههم.

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