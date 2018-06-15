سيلفى يجمع الحريري بولى العهد ورئيس الفيفا

حمود العنزي(صدى):

قام رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بنشر صورة على حسابه الشخصي في ” إنستغرام ” تجمعه مع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، جياني إنفانتينو، خلال افتتاح كأس العالم في روسيا.

ويُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – وصل إلى روسيا، أمس الخميس، للقاء الرئيس، فلاديمير بوتين، وحضور حفل افتتاح كأس العالم 2018 في موسكو بين المنتخب الروسي ونظيره الأخضر .