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سيلفى يجمع الحريري بولى العهد ورئيس الفيفا

سيلفى يجمع الحريري بولى العهد ورئيس الفيفا
حمود العنزي(صدى):

قام رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بنشر صورة على حسابه الشخصي في ” إنستغرام ” تجمعه مع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، جياني إنفانتينو، خلال افتتاح كأس العالم في روسيا.

ويُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – وصل إلى روسيا، أمس الخميس، للقاء الرئيس، فلاديمير بوتين، وحضور حفل افتتاح كأس العالم 2018 في موسكو بين المنتخب الروسي ونظيره الأخضر .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجمعهم ع الخير دايما

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