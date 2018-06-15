تفاصيل اجتماع سمو ولي العهد والرئيس الروسي بالكرملين

واس(صدى):

استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين بموسكو اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الروسي بسمو ولي العهد، في زيارته الحالية لموسكو، معبراً عن رغبته بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فيما نقل سمو ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الروسي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية في عدد من المجالات.

كما جرى استعراض التعاون السعودي الروسي في المجال النفطي وجدد الجانبان تأكيدهما ضرورة استمرار التعاون الثنائي للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.

كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان.

ومن الجانب الروسي معالي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس الروسي للشؤون السياسية الخارجية يوري اوشاكوف ومعالي وزير الطاقة الكسندر نوفاك ومعالي وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف ورئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني دمتري تشوغاييف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية الكسندر لافرنتييف والمدير العام المباشر للصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل ديميتروف.