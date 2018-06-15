القبض على 41 حوثي مختبئين في حفر داخل مزارع بحرم مطار الحديدة

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية عن القبض على 41 عنصراً من المليشيات الحوثية الإيرانية اثناء التمشيط.

وقالت المصادر، إن العناصر وجدت في حفر داخل مزارع بحرم مطار الحديدة.

يجدر الإشارة إلى أنه أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الخط الساحلي بضواحي مدينة الحديدة.