القبض على 41 حوثي مختبئين في حفر داخل مزارع بحرم مطار الحديدة
كشفت مصادر يمنية عن القبض على 41 عنصراً من المليشيات الحوثية الإيرانية اثناء التمشيط.
وقالت المصادر، إن العناصر وجدت في حفر داخل مزارع بحرم مطار الحديدة.
يجدر الإشارة إلى أنه أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الخط الساحلي بضواحي مدينة الحديدة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يتم التخلص منهم نهائي لانهم خونه ومن خان وطنه جزاءه الاعدام
طلال[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه يستخبون !! ضعفاء جدا نهايتهم تقترب