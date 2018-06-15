إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف حبة مخدر بينبع
نجح رجال أمن طرق الساحل الغربي بينبع، في إحباط أكثر من 3 آلاف من الحبوب المخدرة وسلاحين من نوع ” مسدس ” ، و5 طلقات حية.
وفي التفاصيل ، فأن رجال الأمن نجحوا صباح الخميس، في استيقاف مركبة وضبط مواطن قائد مركبة، بعدما لوحظ الارتباك الشديد عليهم.
وبتفتيش المركبة عثر على كمية مخدرات أكثر من ثلاثة آلاف حبة من مادة الكبتاجون المخدر مخبأة في المركبة بطريقة احترافية، تم العثور على سلاحين من نوع مسدس مخبأة في مكان آخر، وخمس طلقات حية.
وتم تسليمهما مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة ينبع.
طلال[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدالله
همس[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ كل شبابنا ويحميهم ياارب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا يعتبر مهرب و يستحق القصاص وخصوصا انه عضو فاسد في المجتمع فالتخلص منه ومن شره واجب
المفروض يكون عقاب المروج للمخدرات مثل عقاب المهرب و لا فيه داعي يأخذ وقت في السجن