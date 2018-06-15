إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف حبة مخدر بينبع

عادل الحربي(صدى):

نجح رجال أمن طرق الساحل الغربي بينبع، في إحباط أكثر من 3 آلاف من الحبوب المخدرة وسلاحين من نوع ” مسدس ” ، و5 طلقات حية.

وفي التفاصيل ، فأن رجال الأمن نجحوا صباح الخميس، في استيقاف مركبة وضبط مواطن قائد مركبة، بعدما لوحظ الارتباك الشديد عليهم.

وبتفتيش المركبة عثر على كمية مخدرات أكثر من ثلاثة آلاف حبة من مادة الكبتاجون المخدر مخبأة في المركبة بطريقة احترافية، تم العثور على سلاحين من نوع مسدس مخبأة في مكان آخر، وخمس طلقات حية.

وتم تسليمهما مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة ينبع.