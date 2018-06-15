بالفيديو.. تركي آل الشيخ: أنا أتحمل مسؤولية الخسارة واللاعبين ” سودوا ” وجهي
صرح معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير قائلا: ” أنا أتحمل مسؤولية الخسارة، واللاعبين ” سودوا ” وجهي، وخاصة عادل عزت ونواف التمياط والمدرب بيتزي لايتحملون أي شيء ” .
وأضاف آل الشيخ عبر مقطع فيديو مصور،منذ قليل، : ” هذه امكانياتهم عملنا لهم كل شيء من تسديد رواتب ودعم، ولكن هذا اللي حصل ، سأعمل خطة لبناء جيل محترف عاجلاً؛ واحتاج 1000 شاب من عمر 12-16 سنة للابتعاث خارجيًا ” .
عاجل
المستشار تركي آل الشيخ
اللاعبين لم يؤدوا المطلوب منهم .. وهذه هي امكانياتهم ،، وللاسف سودوا وجهي ..#KSA_SPORTS pic.twitter.com/K2I8jtDNkr
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) June 14, 2018
الواقع[ عدد التعليقات: 6268 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأساس من الأندية التي لا تعمل با الاحتراف الحقيقي المنتخب ضعيف بنية أقزام من ناحية الطول ومن المفترض أن تكون الأندية لديها شروط ومعايير مثل العسكرية تماما بحيث لا يقل طول الاعب عن 180 وأكثر ويكون هناك اختبار مهارات ومدى قوة أقدام الاعب عند تنفيذ ركلات الكرة واخيرا لو يتم ابتعاث مليون لاحتراف الخارجي وهم بنفس بنية تيسير والبريك والشهراني ويحي وعطيف والفرج قصار القامة وبنية سيئة جدا اكيد راح نخسر في لقاء مع الفرق العالمية
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
دى دعوات جماهير النادى الأهلى المصرى عليك وهما صايمين😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 2 ساعتين
النتيجه سيئه بشكل لا يغتفر
يا ليتهم طلعو بالتعادل على الاقل افضل من الهزيمه الكبيره
abdul[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا نتيجة من يصرف ثروة البلد في اللهو واللعب . تخيل كم وحدة سكنية كانت بنيت وصرفت لذوي الدخل المحدود في كل مدن وقري المملكة بلفلوس التي تهدر سنويا للاندية الرياضية ، التي من المفروض ان تعتمد علي نفسها في الدخل والمصاريف او تغلق ابوابها. قال ايه ؟ يريد صرف مزيد من اموال الدولة من أجل ألف صبي من عمر ١٢ سنة وتدريبهم في الخارج. احص كم مبتعث تخرّج في بلدان اوروبا وامريكا ولم يعد الي الوطن. بالمآت الآلاف. فقط ودي اسأل تركي هل الصبيان الألف بيمشون للخارج مع اهاليهم ام لوحديهم؟
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن يتحسن اداء المنتخب اذا تم اختيار الاعبين بعنايه فائقه مو يجي مدرب يحصل التشكيله جاهزين بس يدرب فقط لم بعطى الفرصه الكلفيه لأختيار الاعبين المناسبين محتكرين على انديه معينه ونصيب الاسد من تادي السنافر خصث الانديه احسن من الخساير الفادحه التي ستحسرها هم سيبنوا جيل مناسب لجميع البطولات لان التخصيص سيعتمد على ايرادات النادي والاعبين سوف يقدموا افضل مالديهم لتقديم مستوى يليق بالنادي
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
ممكن ان نجعل هذه الهزيمه المزريه في صالح البلد… فرب ضارة نافعه… لاكن كيف..؟
…خلاص تعلموا الدرس لعشرات السنين القادمه … هذه الكوره ليست لنا ولسنا لها فلنترفع عنها ولنجعلها رياضه كغيرها من الرياضات… ويكفي ما ضيعناه من وقت وجهود ومليارات تكفي لميزانية اندية قاره بأكملها… الكوره عمرها ما كانت عنوان لتقدم الشعوب بل هي افيون لعقول الشعوب
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 51 دقيقة
عـيــدكـم.. مـبــارك
اتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات اخواني واخواتي رواد صحيفة صدى
والعاملين فيها وللامة العربية والإسلامية
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أعاده الله عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 23 دقيقة
صرحتا منتخب ضعيف رغم كل الامكانيات الكبيرة التي قدمت له من دعم مادي ومعنوي وفني منتخب 94 رغم قلة الامكانيات في ذلك الوقت لاكن منتخب شرفنا ورفع رؤسنا في مونديال 94 اتذكر ان منتخب اليابان الحالي هم من كانو يمثلون المنتخب الاولمبي الياباني في فترة من الزمن الماضي تم ارسالهم للبرزيل لعدة سنوات للتدريب واكتساب مهارة كرة القدم فرجعو بعد عدة سنوات من البرزيل واصبحو نوة المنتخب الاول الياباني واكتسحو كل الفرق الاسيوية وتفوقو عليهم رغم ان خبرة كرة القدم عندهم لاتقارن بدول الخليج والصين وكوريا واسترليا من حيث المده