بالفيديو.. تركي آل الشيخ: أنا أتحمل مسؤولية الخسارة واللاعبين ” سودوا ” وجهي

ماجد محمد(صدى):

صرح معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير قائلا: ” أنا أتحمل مسؤولية الخسارة، واللاعبين ” سودوا ” وجهي، وخاصة عادل عزت ونواف التمياط والمدرب بيتزي لايتحملون أي شيء ” .

وأضاف آل الشيخ عبر مقطع فيديو مصور،منذ قليل، : ” هذه امكانياتهم عملنا لهم كل شيء من تسديد رواتب ودعم، ولكن هذا اللي حصل ، سأعمل خطة لبناء جيل محترف عاجلاً؛ واحتاج 1000 شاب من عمر 12-16 سنة للابتعاث خارجيًا ” .