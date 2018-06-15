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الأخضر يستأنف مرانه اليوم استعدادا لأوروغواي

الأخضر يستأنف مرانه اليوم استعدادا لأوروغواي
طلال الغامدي(صدى):

غادرت بعثة الأخضر،منذ قليل موسكو؛ لتعود إلى مدينة بطرسبرغ مقر إقامة الفريق؛ استعدادًا لمواجهو أوروغواي.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني الأول مساء الجمعة تدريباته ، في تمام السادسة مساءً على ملاعب التدريب بنادي زينت سانت بطرسبرغ.

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول مباراة له في المونديال أمام روسيا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله نتأهل مع بعض 🇪🇬❤️🇸🇦

[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههه ضحكتني ياطلال مسكين حلمك كبير بالمنتخب حقك هذا

[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 44 دقيقة

يكون خير ان شاء الله

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