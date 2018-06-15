الأخضر يستأنف مرانه اليوم استعدادا لأوروغواي

طلال الغامدي(صدى):

غادرت بعثة الأخضر،منذ قليل موسكو؛ لتعود إلى مدينة بطرسبرغ مقر إقامة الفريق؛ استعدادًا لمواجهو أوروغواي.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني الأول مساء الجمعة تدريباته ، في تمام السادسة مساءً على ملاعب التدريب بنادي زينت سانت بطرسبرغ.

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول مباراة له في المونديال أمام روسيا.