الأخضر يستأنف مرانه اليوم استعدادا لأوروغواي
غادرت بعثة الأخضر،منذ قليل موسكو؛ لتعود إلى مدينة بطرسبرغ مقر إقامة الفريق؛ استعدادًا لمواجهو أوروغواي.
ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني الأول مساء الجمعة تدريباته ، في تمام السادسة مساءً على ملاعب التدريب بنادي زينت سانت بطرسبرغ.
يجدر الإشارة إلى أن الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول مباراة له في المونديال أمام روسيا.
طلال[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله نتأهل مع بعض 🇪🇬❤️🇸🇦
ابواحمد[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه ضحكتني ياطلال مسكين حلمك كبير بالمنتخب حقك هذا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 44 دقيقة
يكون خير ان شاء الله