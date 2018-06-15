وزير الطاقة : ” لا أتوقع نزاعات مع إيران في اجتماع أوبك “

حمود العنزي(صدى):

كشف وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الخميس، أنه يتوقع اتفاقًا معقولًا الأسبوع القادم عندما تجتمع أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا.

وأضاف ” الفالح ” إنه استمع إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميًا إجمالًا، وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حاليًا ، مضيفا: ” سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق ” .

وأشار الفالح إلى أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع القادم.