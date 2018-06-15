بالفيديو.. مفحط متهور يعرض حياة المارة للخطر بالرياض.. ومطالب بالقبض عليه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمفحط متهور تسبب في تعريض حياته هو والمارة للخطر بعد تعمده قيادة سيارته بسرعة زائدة خلال ممارسة التفحيط في الرياض .
وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الأمنية بملاحقة قائد السيارة، خاصةً أن مثل تلك الأفعال من شأنها التسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص لا ذنب لهم.
وأوضح الفيديو قائد السيارة يقود بسرعة كبيرة؛ وهو ما أثار استياء المارة الذين حاولوا تفاديه؛ حرصًا على حياتهم، ثم غادر المكان بسيارته بعد ذلك.
جدير بالذكر أن إدارة المرور والجهات ذات العلاقة تصب جهود واهتمامًا كبيرًا بمنع التفحيط، وتوقيع عقوبات مشددة على مرتكبيه؛ حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر.
طلال[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم نزل عليهم قضبك وزل نعمتهم لقد طقو وعاثو با الارض فساد يا ارحم الراحمين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله ،،،الظلم ظلمات يوم القيامه ،،،الكل سواسيه امام الله
همس[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين
سكران او اخذ جرعه عالية جدا من المخدرات او الحشيش
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17474 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما ينفع مع هؤلاء الا سحب السياره وبيعها بالمزاد وهو يوضع في السجن 3 سنوات
الغرامه مع هؤلاء ما تنفع ابدا