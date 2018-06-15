بالفيديو.. مفحط متهور يعرض حياة المارة للخطر بالرياض.. ومطالب بالقبض عليه

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمفحط متهور تسبب في تعريض حياته هو والمارة للخطر بعد تعمده قيادة سيارته بسرعة زائدة خلال ممارسة التفحيط في الرياض .

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الأمنية بملاحقة قائد السيارة، خاصةً أن مثل تلك الأفعال من شأنها التسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص لا ذنب لهم.

وأوضح الفيديو قائد السيارة يقود بسرعة كبيرة؛ وهو ما أثار استياء المارة الذين حاولوا تفاديه؛ حرصًا على حياتهم، ثم غادر المكان بسيارته بعد ذلك.

جدير بالذكر أن إدارة المرور والجهات ذات العلاقة تصب جهود واهتمامًا كبيرًا بمنع التفحيط، وتوقيع عقوبات مشددة على مرتكبيه؛ حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر.