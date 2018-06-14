بالصور .. أمانة عسير تستعد للعيد والإجازات بالصيانة والدهانات

أبها(صدى):

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها المتعلقة بتجهيز العديد من المواقع في مدينة أبها وضواحيها لاستقبال الزوار والمصطافين خلال إجازتي عيد الفطر المبارك والصيف.

وصرح المهندس عبدالكريم أبو خرشة، مدير عام التشغيل والصيانة، بأن الأمانة تابعت تجهيز صيانة الإنارة في عدة حدائق بالمدينة وتركيب أكثر 156 عمود إنارة جديداً بمواقع متفرقة، واستبدال 102 عموداً تالفاً، وصيانة 4867 فانوس إنارة، وتنفيذ أعمدة ديكورية في الحدائق بواقع 66 عموداً.

وأوضح أنه تم تمديد وصيانة ما يقارب 9200 متر كيابل وتركيب ستة كبائن ضغط عالٍ، واستبدال كبينتي ضغط منخفض، وتركيب لمبات زينة على الأعمدة بطول 55 ألف متر طولي، في المواقع السياحية بمدينة أبها والميادين.

وأضاف ” أبو خرشة ” أنه تمت إزاحة 43 عموداً سببت عوائق للمواطنين في مساكنهم، إضافة إلى تنفيذ حفريات بطول 8950 متراً طولياً لإصلاح وتغيير الكيابل التالفة ، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز بعض مصليات العيد من خلال إعادة الدهان وصيانة الحفريات وصيانة أعمدة الإنارة .