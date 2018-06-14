كوبر يطالب المنتخب المصري بعدم التركيز في خسارة الأخضر

ماجد محمد(صدى):

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من للاعبين بعدم التركيز على نتيجة مباراة السعودية وروسيا التي انتهت بفوز الأخير بخماسية في افتتاح كأس العالم.

وطالب ” كوبر ” اللاعبين التركيز في مباراة الغد فقط، ثم بعدها يتم التطرق إلى نتيجة المباراة وأداء الفريقين الذي سيواجهما المنتخب في المباراتين المقبلتين.

ويتأهب المنتخب الوطني لمواجهة أوروجواي غدًا الجمعة، في افتتاح مبارياته بالمونديال.