من بينهم دول الخليج ومصر.. الدول التي تحتفل بعيد الفطر الجمعة

واس(صدى):

أعلنت الهئيات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في العديد من الدول العربية والإٍسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم, أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر واليمن والأردن ولبنان والعراق وفلسطين ومصر والسودان وسوريا وتركيا وإندونيسيا وماليزيا والجاليات المسلمة في كل من روسيا وأستراليا وفرنسا وسنغافورة .