من بينهم دول الخليج ومصر.. الدول التي تحتفل بعيد الفطر الجمعة
أعلنت الهئيات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في العديد من الدول العربية والإٍسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم, أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وجاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر واليمن والأردن ولبنان والعراق وفلسطين ومصر والسودان وسوريا وتركيا وإندونيسيا وماليزيا والجاليات المسلمة في كل من روسيا وأستراليا وفرنسا وسنغافورة .
طلال[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام و اهل الخليج الدول التي تحتفل بعيد الفطر وهم بخير ففرحتم من فرحه اهل عمان أيضا☺🌺
همس[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة
نبارك للاشقاء بدول الخليج السعودية الكويت البحرين الامارات قطر وكل الدول الاسلامية التي سوف تحتفل غدا بعيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير